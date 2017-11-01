01/11/2017 07:45


ABD'deki dehşetin ardından Trump'tan ilk açıklama

donald trump

ABD'nin New York şehrinin Manhattan semtinde yaşanan saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı

ABD Başkanı yaptığı açıklamada , "Görünen o ki New York'ta bir başka saldırı çok hasta ve dengesiz birisi tarafından gerçekleştirildi. Emniyet birimleri çok yakından takip ediyor. ABD'DE OLMAZ!" ifadelerini kullandı.

Trump ilk açıklamasından yaklaşık 1 saat sonra yeni bir açıklama daha yaptı ve "DEAŞ'ı, Orta Doğu'da ya da başka bir yerde yenilgiye uğratmamızdan sonra, ülkemize girmesine ya da geri dönmesine izin vermemeliyiz. YETER!" dedi.

New York Times, iki yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırganın kamyonetinin yakınlarında DEAŞ'a bağlılığını gösteren Arapça metinlerin olduğunu söyledi.

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