ABD'yi kana bulayan saldırgan yakalandı

New York'ta en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren saldırgan polisten kaçmak istese de başaramayıp yakalandı

New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi ve polis bölgeyi kordon altına aldı. Bir kamyonet sürücüsü aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezen sürücü, daha sonra acından indi ve insanlara ateş açmaya başladı.

ABD'deki saldırıyı gerçekleştiren 29 yaşındaki saldırganın olay yerinden kaçışı ve yakalanması kameralara yansıdı.

SALDIRGAN HAKKINDA BİLGİLERE ULAŞILDI

Terör saldırısı olduğu düşünülen olayda, ilk bilgilere göre 8 kişi öldü 15 kişi de yaralandı. Bacağından vurularak hastaneye kaldırılan ve gözaltına alınan saldırganın 29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğu öğrenildi. Saipov'un 7 yıldır ABD'de yaşadığı öğrenildi.