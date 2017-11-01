01/11/2017 07:35


FBI 'ABD'de yaşananlar terör saldırısı'

ABD terör saldırısı

New York'ta kamyonetini bisikletlilerin üzerine süren ve ardından çevredekilere ateş açan saldırganın terör örgütü ile bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor

Polis kanlı olayın terör saldırısı olup olmadığını değerlendirirken “Olay kasten yapıldı ama terör saldırısı olduğu anlamına gelmez” dediği belirtiliyor.

Ancak Reuters haber ajansı tarafından edinilen bilgiye göre “bir güvenlik kaynağına göre olay terör saldırısı” bilgisine ulaşıldı. FBI’ın da saldırıyı “terör saldırı” kapsamında değerlendirdiği belirtildi.


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