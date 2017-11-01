01/11/2017 07:30


Flaş ABD'de dehşet anları çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD terör saldırısı

ABD'nin New York şehrinin Manhattan semtinde meydana gelen olayda, saldırgan kamyonetini bisikletlilerin üzerine sürdü. Ardından aracından inerek çevredekilere ateş açtı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı

ABD'lilerin Cadılar Bayramı kutladığı saatlerde, New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi ve polis bölgeyi kordon altına aldı.  Bir kamyonet sürücüsü aracını bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdü. Çok sayıda kişiyi ezen sürücü, daha sonra acından indi ve insanlara ateş açmaya başladı.

29 YAŞINDA, ÖZBEK ASILLI 

Terör saldırısı olduğu düşünülen olayda, ilk bilgilere göre 8 kişi öldü 15 kişi de yaralandı. Bacağından vurularak hastaneye kaldırılan ve gözaltına alınan saldırganın 29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğu öğrenildi. Saipov'un 7 yıldır ABD'de yaşadığı öğrenildi.

TRUMP'A BİLGİ VERİLDİ

Öte yandan basına bilgi veren Beyaz Saray sözcüsü Samah Sanders olayla ilgili olarak Başkan Donald Trump'a bilgi verildiğini açıkladı.


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