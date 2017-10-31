31/10/2017 15:33


Flaş Katalonya'nın bağımsızlık kararı askıya alındı

Katalonya

Anayasa Mahkemesi, Katalonya parlamentosunun bağımsızlık kararını askıya alma kararı aldı

İspanya hükümetinin Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosunun 27 Ekim'de yaptığı bağımsızlık ilanı ve Katalonya Cumhuriyeti'ni inşa edecek sürecin başlatılmasına ilişkin kararına yaptığı itiraz üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri, bu sabah toplandı.

Anayasa Mahkemesinin merkezi hükümetin itirazını kabul etmesiyle Katalonya parlamentosunda kabul edilen kararlar, otomatik olarak askıya alındı.

Anayasa Mahkemesi 5 ay içinde Katalonya'nın bağımsızlık ilanını görüşüp nihai kararını verecek.

Bu arada İspanya Başsavcılığının eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, 12 bakan, Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi hakkında "devlete başkaldırı, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarından dava açma talebi, başvuruların yapıldığı iki mahkeme tarafından kabul edildi.


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