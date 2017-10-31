31/10/2017 12:55


İrlandalılara Türk yardımı

drogheda osmanli turk

Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan, 20 Ekim günü, Türk ve İrlanda halkı arasındaki dostluğun temelinin atıldığı İrlanda’nın Drogheda kentini ziyaret ederek temas ve incelemelerde bulundu

Avrupa ajansı (AVA) Londra-Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan, 20 Ekim günü, Türk ve İrlanda halkı arasındaki dostluğun temelinin atıldığı İrlanda’nın Drogheda kentini ziyaret ederek temas ve incelemelerde bulundu. 

Büyük kıtlık (Great Famine)

Drogheda, 1845-1851 yılları arasında İrlanda'da yaşanan, tahminen bir milyon İrlandalının ölümü ve bir milyona yakın İrlandalının da ülke dışına göçüne neden olan büyük kıtlık (Great Famine) sırasında Osmanlı/Türk Sultanı Abdülmecid’in 1847’de İrlanda’ya gönderdiği yardımı taşıyan gemilerimizin demirlediği ve yardımların halka ulaştırıldığı liman kenttir. 

Ay Ve Yıldız

Drogheda’nın resmi amblem, Belediye Başkanı’nın resmi üniformasında taşıdığı zincir ve buradaki çok sayıdaki kuruluş bu nedenle gururla ay ve yıldız taşımaktadır.

Büyükelçi Levent Murat Burhan, ziyareti çerçevesinde Drogheda Belediye Başkanı Pio Smith; Drogheda United Futbol Kulübü Başkanı Vincent Hoey ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmiş, LMFM Radyosuna bir mülakat vermiş; ülkemizden İrlanda’ya yapılan yardımın anısına şehir merkezinde yer alan şükran plaketini ziyaret etmiş; ayrıca Drogheda United Futbol Kulübü; The Mill Enterprise Centre adlı teknoloji merkezi ve Hakkı Sağ adlı vatandaşımızın sahibi olduğu ve antrenörlük yaptığı Cosmo Taekwando Kulübünde incelemelerde bulunmuştur.

 

Drogheda’nın resmi amblemi gururla ay ve yıldız taşımaktadır

 

T.C.Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan, Drogheda Belediye Başkanı Pio Smith ve Drogheda United Futbol Kulübü Başkanı Vincent Hoey

 

T.C.Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan, Drogheda Belediye Başkanı Pio Smith 

 


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