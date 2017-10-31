31/10/2017 12:47


Dünyanın En Değerli Pasaportuna Sahip Ülkeleri Belli Oldu

en degerli pasaportlara sahip ulkeler belli oldu

Pasaport Index’ten elde edilen veriler ışığında dünyanın en değerli pasaportları araştırması ile ilgili medya incelemesi gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 193 ülke ve 6 özel bölgenin pasaportlarının dahil edildiği sıralamada, pasaportların değer ölçümleri; pasaportların sınır geçişlerinde sağlandığı imkanlar, pasaport sahibinin vizesiz ya da havalimanı vizesiyle seyahat edebileceği ülke sayısı dikkate alınarak hesaplandı. 173 ülkeye seyahat imkânı sağlayan Singapur pasaportu, 159 puanla ilk sırada yer aldı. 199 ülkenin sıralandığı listede Singapur’u 158 puanla Almanya, 157’şer puanla İsveç ve Güney Kore izlerken Türkiye 104 puanla 44. sırada yer aldı.PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizine göre pasaport konulu 8 bin 198 haber yansıması tespit edilirken geçtiğimiz yıl bu rakam 8 bin 80 oldu. Medyaya yansıyan başlıkları inceleyen kuruluş, pasaportlar hakkında çıkan haberlerde en çok çipli pasaportlar, vize muafiyeti ve ABD ile yaşanan vize krizinin en çok konuşulan başlıklar olduğunu tespit etti.

İŞTE EN AVANTAJLI PASAPORTA SAHİP İLK 10 ÜLKE

Türkiye’nin 104 puanla 44. sırada bulunduğu sıralamada ilk on şu şekilde oldu; Singapur 159 puanla ilk sırada yer alırken, Almanya 158 puanla ikinci, İsveç ve Güney Kore 157 puanla üçüncü, Danimarka, Fransa,Finlandiya,İtalya,Japonya,Norveç,İspanya ve Birleşik Krallık 156’şar puanla dördüncü, Avusturya,Belçika,Lüksemburg,Portekiz,İsviçre ve Hollanda 155’er puanla beşinci,Kanada,İrlanda,Malezya ve ABD 154’er puanla altıncı, Avustralya, Yunanistan ve Yeni Zellanda 153’er puanla yedinci,Çekya, İzlanda ve Malta 152 puanla sekizinci, Macaristan 150 puanla dokuzuncu, Letonya,Litvanya,Polonya,Slovakya ve Slovenya 149 puanla onuncu sırada yer aldı.

 

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