31/10/2017 09:38


O ülke karar aldı Euro'ya geçiyor

Euro

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, 2020 yılında Euro'ya geçmek istediklerini belirtti

Başbakan Plenkoviç, "euro, Hırvatistan'a küresel anlamda siyasi ve ekonomik kredibilite getirecek" dedi. Plenkoviç, Hırvatistan hükümeti ile Merkez Bankası tarafından başkent Zagreb'de düzenlenen "Hırvatistan'da Euroya Geçiş Stratejisi" konulu konferansta konuştu.

uroya geçiş stratejileri, bu geçişin faydaları ve giderleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Plenkovic, konferansın amacının, kamuoyundaki euro karşıtı ön yargıları uzun vadeli bilgilendirme kampanyaları ile kırmak olduğunu söyledi. Milliyet'in haberine göre, başında bulunduğu hükümetin Avrupa yanlısı olduğunu belirten Plenkovic, AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'ın önündeki en kilit iki adımın, Schengen ve euro Bölgesi'ne girmek olduğunu bildirdi.

Euronun kullanılmasıyla Hırvatistan'ın, turist ve yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini savunan Plenkovic, yatırımcıların olası kur krizleri ile karşılaşmayacağını söyledi.


show tv yayin akisi
31 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
31 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
atv yayin akisi
31 Ekim 2017 ATV yayın akışı
trt 1 yayin akisi
31 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
Atlasglobal
Atlasglobal ve KLM Güçlerini Birleştirdi
İlgili Haberler
drogheda osmanli turk

İrlandalılara Türk yardımı

en degerli pasaportlara sahip ulkeler belli oldu

Dünyanın En Değerli Pasaportuna Sahip Ülkeleri Belli Oldu

deprem haberleri

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda 6,8 şiddetinde deprem

Kim Wall

İlginç cinayet savunması 'Parçalara ayırdım ama öldürmedim'

Son Dakika Haberleri
show tv yayin akisi

31 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

31 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

atv yayin akisi

31 Ekim 2017 ATV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

31 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Enflasyon ayarları tutar mı

Ekonomi ile ilgili bakanların açıklamaları şöyle: “Enflasyonu tek hanelere indireceğiz. Bunun için de gereken önlemler alınıyor” Açık söylemek gerekirse bizim de en büyük beklentimiz pahalılığın ve buna ...

Devam