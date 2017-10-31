31/10/2017 08:14


İdlib'teki şiddetli yağış yaşamla mücadeleyi zorlaştırdı

sığınmacı kampı

Suriye'nin İdlib kentinde etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla Suriyelilerin yaşam mücadelesi verdiği kamplar sular altında kaldı

Neredeyse 700 kişinin hayatını sürdürdüğü El Fırat Kampı'ndaki çadırlar, şiddetli yağışın ardından su altında kaldı. Çadırlardaki battaniye ve yatak benzeri malzemeler kullanılamaz hale geldi. İdlip'teki Atma, Kah ve Kerame kamplarının da şiddetli yağıştan olumsuz etkilendiği bildirildi.

YAŞAMLA MÜCADELE

El Fırat Kampında yaşayan Ebu Amır Sari, "Yağış sonrası çadırlarımıza su doldu. Zaten doğru düzgün yatacak bir eşyamız yoktu. Şimdi olanlar da kullanılamaz hale geldi." dedi. Kampın diğer bir sakini Um Mahmut da "Bütün gece yağmur yağdı. Bir kızımla birlikte çadırda yaşıyoruz. Tek istediğim yağmurdan korunmak." ifadesini kullandı

"Kampta kadınların kullanabileceği bir tuvalet bile yok"

Kocası ve çocuklarının savaşta öldüğünü aktaran Mahmut, "Kalp hastasıyım. Tek isteğim yağmurdan korunmak. Erkekler bir şekilde kendilerini idare ediyor ama kadınların işi çok zor. Kampta kadınların kullanabileceği bir tuvalet bile yok." diye konuştu. Hatay'ın karşısında Suriye tarafındaki sınır hattında yaklaşık 200 çadırkente 500 bin civarında sivil yaşıyor. Çadırkentte yaşayanların büyük bölümü Türkiye'den gönderilen insani yardımlarla yaşamlarını sürdürüyor.

 


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