Belçika'da Türk vatandaşlara saldırı düzenlendi yaralılar var

Belçika’da dün gece Türklerin bulunduğu mahalleye giren terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşları kışkırtıp slogan atınca ortalık karıştı. Saldırı sonucunda 1'i polis olmak üzere 4 kişi yaralandı

Olayla ilgili açıklamada bulunan, olayın gerçekleştiği bölge Anvers'in Belediye Başkanı Bart De Wever, “Dış ülkede yaşanan bir sorunun bizim ülkemizde bu kadar olay çıkarmasını kınıyorum, bu olaylar yüzünden şehrimizin güvenliği ve huzuru tehlikede” dedi. De Wever, Anvers şehrinde 1 hafta boyunca grup halinde dolaşma yasağı getirmişti.