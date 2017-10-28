28/10/2017 22:36


ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

donald trump

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda ABD Başkanı Trump'ın 29 Ekim mesajı okundu

ABD Başkanı Trump'ın mesajı ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Thomas Shannon tarafından okundu.Trump mesajında, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve "60 yılı aşkın bir süredir iki yakın NATO müttefiki yan yana durmaktadır" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump mesajında 15 Temmuz darbe girişimine de değindi. Trump, "ABD, Türkiye'nin demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğinin altını bir kez daha çizmekte" dedi.


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