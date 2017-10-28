Flaş Barzani o tarihte yetkilerini devrediyor

IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım'da yetkilerini parlamentoya devredeceğini söyledi

Eminki, “Bugün Barzani, yarın ki parlamento oturumunda okunması için bir mektup gönderdi” dedi.Cafer İbrahim Eminki, mektubun parlamento oturumunda okunduktan sonra, üyeler tarafında görüşüleceğini söyledi.Rûdaw muhabiri, “Mektubunda Başkan Barzani’nin, Başkanlık yetkilerinin IKBY Parlamentosu ve IKBY Hükümeti’ne bölüştürülmesine” yer verdiğini belirtti. Reuters da Barzani'nin 1 Kasım'da yetkilerini parlamentoya devredeceğini aktardı.