27/10/2017 17:11


Flaş Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

barcelona

İspanya'dan son dakika haberi geldi. Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, tek taraflı bağımsızlık ilan etti

İspanya'da Katanların bağımsızlık için yaptığı referandumun ardından tansiyon düşmüyor. Katalan parlamentosu bağımsızlık ilanı için oylama gerçekleştirdi.

Katalonya'da azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partilerinin sunduğu "cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması" başlıklarındaki karar önerileri parlamentodaki oylamada kabul edildi.

70 EVET, 10 HAYIR OYU ÇIKTI...

"Junts pel Si" ve CUP'un verdiği öneriyle gizli olarak yapılan oylamadan 70 "evet", 10 "hayır" ve 2 "boş" sonucu çıktı. "Catalunya si que espot" partisi dışında muhalefetteki tüm siyasi partiler oylamaya katılmayarak, protesto etmek için genel kurul salonunu terk etti. 

Halk Partisinden (PP) milletvekilleri salonu terk ederken genel kurul koltuklarına İspanya ve Katalonya bayrakları bıraktı.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına karşı çıkan Halk Parti'si, Sosyalist Parti ve Ciudadanos'dan (Yurttaşlar) vekiller ise oylamayı protesto ederek binadan ayrıldı. Oylamaya bağımsızlık yanlısı 'Junts pel Si', CUP ve Podemos bağlantılı 'Catalunya Si Que Es Pot' partileri katıldı.

Barcelona sokaklarına çıkan bağımsızlık yanlısı belediye başkanları, Carles Puigdemont'un parlamentoya gidişi sırasında ellerinde kralın asalarıyla oylamaya destek verdi.


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