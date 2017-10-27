KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ın kuzeyinde AB normlarında bir devlet herkesin yararınadır

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın kuzeyinde tanınmasa da AB normlarında bir devlet ve toplumun varlığının, kimsenin zararına olmadığını aksine herkesin yararına olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın kuzeyinde tanınmasa da AB normlarında bir devlet ve toplumun varlığının, kimsenin zararına olmadığını aksine herkesin yararına olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tanınan ve temel amacı ise; AB’nin yeni genişleme süreçlerinde, aday ülkeleri birliğe hazırlamak olan Almanya/Köln merkezli Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) “2017 Zirvesi” GAÜ’de başladı.

Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin “Bir Adım İleri” isimli zirvesinde konuşan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakereler çerçevesinde oluşturulan ve Kuzey Kıbrıs’ın gümrük mevzuatı, gıda, çevre, sağlıklı kalkınma kapasitenin geliştirilmesi için teknik yardımlarda bulunan Ad-Hoc komitenin çalışmalarına Crans-Montana sonrası Güney Kıbrıs’ın koyduğu engele AB’nin de uyduğunu ve 5 aydan beri AB’den hiçbir heyetin Kuzey Kıbrıs’a gelmediğini söyledi. Akıncı, yardımların sadece Güney Kıbrıs’a yaradığını, Kuzey Kıbrıs’a yapılan yardımların iki toplumun ihtiyaçlarına bakıldığında son derece küçük kaldığını kaydetti.

Akıncı, Kıbrıs’ın kuzeyinde AB normlarında bir devletin en başta Kıbrıslı Rum komşularımızın yararına olduğunu belirtti.

Bundan rahatsızlık duyacak kimsenin olmaması gerektiğini belirten Akıncı, komitenin Kıbrıslı Türklerin tüm kurumlarıyla hak ettiği çağdaş, demokratik normları her seviyede yaşama geçirmekle sorumlu olduğunu söyledi.