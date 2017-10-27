27/10/2017 14:36


KKTC Dışişleri Bakanı, Yeni süreç iki egemen ve eşit devlet masaya oturacaksa başlayabilir

tahsin ertugruloglu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının tek seçeneğinin Rumlarla ortaklık olmadığını belirtti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının tek seçeneğinin Rumlarla ortaklık olmadığını belirterek, “50 yıl süren ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakereler, Rum seçiminden sonra aynı şekilde kaldığı yerden asla devam edemez. Yeni süreç; masada iki egemen devlet ve eşitler oturacaksa olur” dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta federasyon seçeneğinin bittiğini, ancak konfederasyon seçeneği kapısının açık olduğunu belirterek, “Federal çözümün sadece federasyon olmadığını konfederasyonunda bir federal çözüm olduğunu söyleyerek federal çözüme ancak konfederasyon kurulacaksa destek vereceğini söyledi. Bakan, “İki egemen eşit devletin olacağı bir konfederasyon…” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, önceki akşam bir televizyon programına konuk oldu.

Programda soruları yanıtlayan Bakan Ertuğruloğlu, müzakereler sürerken de bittikten sonra da Anavatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, bu müzakerelerin “artık bir son” olduğunu defalarca söylediğini anlatarak, “Ben de bunun üzerine önünüzdeki seçenekleri sıraladım. Çünkü tek seçenek Rumlarla ortaklık değildir. 50 yıl süren ve başarısızlıkla sonuçlanan süreç Rum kesimindeki seçiminden sonra aynı şekilde asla devam edemez. Biz toplum onlar devlet olmaz ama iki egemen devlet ve eşitler olarak oturacaksak olur” dedi. 

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