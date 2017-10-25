Terör örgütü IŞİD bu kez Messi üzerinden tehdit etti

Terör örgütü IŞİD yanlılarının sosyal medya hesaplarında son günlerde sık sık Dünya Kupası’na yönelik tehdit posterleri yayınlanmaya başladı

Son günlerde sosyal medyada yayılan bir posterde IŞİD, Messi’yi kan ağlarken gösteren bir fotoğraf kullanıyor.Arjantinli yıldızı demir parmaklıklar arkasında gösteren posterde ‘Sözlüğünde başarısızlık olmayan bir devletle savaşıyorsunuz’ yazıyor.

Bir başka posterde ise yanındaki patlayıcılarla Rusya’daki bir futbol stadyumunun yanında bekleyen IŞİD teröristi görülüyor. Posterde de ‘Mücahid’in ateşi sizi yakacak… Bekleyin’ yazıyor.

Rusya’da 2018 Haziran ve Temmuz aylarında 11 şehirde yapılacak Dünya Kupası’na yönelik tehditler bununla da sınırlı değil.Bir başka posterde ‘Rusya’ya geliyoruz’ yazıyor.

Bir posterde ise Dünya Kupası logosu ve bir bomba resmedildi.

IŞİD’in Rusya’yı hedef almasının ana nedeni olarak Rusya’nın Suriye’de Esad yönetimine destek çıkması ve IŞİD’li teröristlere yönelik hava saldırıları düzenlemesi.Tehditler sadece Rusya’ya yönelik değil. ABD’ye yönelik tehdit posterleri de sosyal medyada hızla yayılıyor.Rusya’dan yaklaşık 2 bin 500 kişi IŞİD’e katılmıştı. Bu kişilerin uykuda olduğu ve Dünya Kupası’nda terör saçabileceğinden endişe ediliyor.Tehditlerde ABD’ye yönelik posterler de bulunuyor.