Bosphore Card Rallisinden Kelebek Çifti Galip Çıktı, Namlı Çifti 2017 Şampiyonu oldu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) Geleneksel hale gelen ve bu yıl üçüncüsü tekrarlanan Pasha Group Bosphore Card rallisi 23 Ekim pazartesi gecesi düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı

21/22 ve 23 Ekim tarihlerini kapsayan günlerde üç gün olarak düzenlenen Ralli , derneğin 2017 yılının puan veren son faaliyeti oldu. 21 Ekim sabah yılın son etapları için Lefkoşa Golden Tulip Hotelden 29 klasik otomobil start alarak uzun , zorlu ve yorucu parkurlara vardılar. Üç ayaktan oluşan büyük ralli , birinci gün birinci ayakta dört sabit hız testinden (SHT) geçtiler. ilk iki etabın ardından İzaz ikramlarını Dörtyol Narin kurabiyelerde alan klasikseverler ardından iki SHT etabını da geride bırakarak öğle molası için yarışa destek veren City Mall AVM ye vardılar. Böylece yarışmacılar Birinci gün İlk ayak güzargahı sırasıyla ilk etap Derğirmenlik,Beyköy ,ardından Gaziköy - Aslanköy etabı ve üçüncü etap Dörtyol , Beyarmudu Köprülü ve ilk gün ilk ayak son etabı olan ve ayrıca City Mall AVM özel etabı olan Güvercinlik - G.Mağusa SHT tamamlanarak CityMall AVM de finiş yaptılar. Burada bir buçuk saatlik mola yapan yarışmacılar , bölgeden gelen diğer klasik araçların da katılımıyla kısa bir sergi düzeni de yapılmış oldu. 14:30 da günün ikinci ayağı start alarak Tuzla Yeniboğaziçi parkuru tamamlanarak , harika manzaralar eşliğinde Bafra , pamuklu mevkilerinde düzenlenen altıncı ve yedinci SHT lerin ardından Büyükkonuk istikametinden geçilerek 17:00 da ilk günün finişinin olduğu ve konaklamanın yapılacağı Kaplıca Turizm Tesislerine varıldı.

Neticeler Canlı Açıklandı. Bülent Evsal -Su Evsal ilk Günü Lider Tamamladı.

Tamamlanan her etabın ardından resmi dernek sitesinden (www.ktkod.com) Canlı yayınlanan neticeler , yarışmacılar arasında heyecan yarattı. Sonuçların birbirine yakın olması ve ilk günün neticeleri yakın tamamlanması , yarışa katılan klasik severlerin büyük yarışa ne kadar iyi hazırlandıklarını da göstermiş oldu. Güzel bir sonbahar havasında tamamlanan ilk gün , gece tesislerde sunulan yemek ve müzikler eşliğinde çok eylenceli bir ortamda tamamlandı. Yorgunluklarını atan yarışmacılar 22 Ekim sabahı kahvaltı ardından 11:00 da start alarak yılın son parkurlarına çıktılar. Sekizinci SHT olan Tatlısu etabını tamamlayan 29 klasik otomobil , dokuzuncu etap Mersinlik boğazı Geçitkale kavşağına vararak son ve en zorlu parkur olan , aynı zamanda Bosphore Card özel ödülünün de olduğu Geçitkale kavşağı - Dörtyol start noktasına vardılar.

Büyük Ralli Ali - Pembe Kelebek Çiftinin , 2017 Şampiyonu ise Ertan - Ayşe Namlı oldu.

Yarış direktörlüğünü üstlenen dernek Asbaşkanı Burçin Aliusta yarışın zor ve bir o kadar da eğlenceli geçtiğini belirtti. Yarışın en Zorlu testi olan onuncu SHT'yi tamamlayan yarışmacılar , Lefkoşa Golden Tulip Hotele vararak yarışı tamamladılar. Heyecanla beklenen İkinci gün neticeleri açıklanmayıp , yarışın ödül gecesi tüm etaplar açıklandı. Birçok etabın ardından Genel klasman liderinin sürekli el değiştirdiği zorlu ve uzun yarışı 1979 model Mercedes Benz 350 SL otomobilleriyle Ali Kelebek - Pembe Kelebek en az hatayla tamamlayarak Genel klasman birincisi olmayı başardılar. İki günlük yarış start ve finiş mesafe uzunluğu 310 kilometre ve on Sabit Hız Testinden oluştu. 2017 şampiyonasına da dernek üyelerine 3,25 katsayı ile en yüksek oranda puan veren Bosphore Card rallisi ardında da 2017 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası da tamamlanmış oldu. Çıkan neticeler ardından yarışı birinci tamamlayan ve şampiyonada ikinci sırada bulunan geçen yılın şampiyon çifti Ali - Pembe Kelebek bu yılı çok az farkla ikinci tamamladı. Yarış öncesi en yakın rakibi Ali - Pembe Kelebek çiftinin 10 puan önünde start alan Ertan Namlı - Ayşe Namlı Çifti ise yarışı 1983 model Mercedes Benz W123 model klasikleriyle Ali - Pembe Kelebek çiftinin ardından ikinci tamamlayarak yarım puan (0,5) farkla 2017 yılın Şampiyonu olmayı başardılar. Üçüncülüğü ise ilk günkü istikrarlarını koruyan ve yarışın en eski arabası olan 1947 model Vauxhall J14 araçlarıyla Rauf Kutalp - Volkan Alper Kırvak kazandı Yarışın mevcut özel etaplarının ideal sürelerine ise SHT 8 'deki ideal süreye 0,041 saniye ile yaklaşan Hüseyin Eylenceli - Seval Eylenceli gelerek Best Time yaptılar.

Tören Golden Tulipte Yapıldı.

23 Ekim pazartesi gecesi Golden Tulip Hotel Havuz başında açıklanan neticelerin ardından kupa almaya hak kazanan yarışmacılar ödüllerine kavuştu. Özenle hazırlanan üç günlük sezon finali niteliğindeki Bospore Card klasik otomobil rallisi kalabalık bir katılımla tamamlandı. Kupa almaya hak kazananlara ödülleri , Bosphore Card Satış ve Pazarlama Müdürü Sn.Mürvet Yerli , Bosphore Card Lounge Müdürü Sn.Burcu Gümüş , Bosphore Card Satış Temsilcisi Sn.Demet Taş , City Mall AVM yönetim kurulu başkanı Sn.Derviş Tarımer ve Dernek başkanımız Sn.İnanç Babaliki ve dernek yönetim organları takdim etti. Törende bir konuşma yapan Bosphore Card Satış ve Pazarlama Müdürü Sn.Mürvet Yerli , üçüncü tamamlanan Bosphore Card sponsorluğundaki yarıştan son derece memnun ve mutlu olduklarını , kendisinin ise ilk kez bir klasik araba kullandığını ve yarıştığını , gelecek yılı merak ve heyecanla beklediğini belirterek , Genel klasmanda dereceye girenlere Ayrıcalıkların Kartı Bosphore Card hediye ettiklerini belirtti. Katılan ve katkı koyan emek eden herkese sonsuz teşekkürlerini ileten Sn. Mürvet Yerli , daha sonra yarışın Genel Klasman ödüllerini de takdim etti. Törende söz alan City Mall AVM Direktörü Sn. Derviş Tarımer ise , böylesine büyük bir organizasyonda yer aldıkları için son derece mutlu olduklarını belirterek , gelecek sene için derneğimizle iş birliği yapacaklarının da müjdesini verdi. Son sözü ise dernek başkanı İnanç Babaliki alarak , Sezon finali yaptığımız bu faaliyetin ardından iki yıllık görev süresinin faaliyet kısmının tamamlandığını belirterek , iki yıl boyunca derneğimize katkı koyan destek veren iş birliği içerisinde olan sponsorlarımıza ve değerli klasikseverlere ve üyelerimize teşekkür ederek gece çekilen aile fotoğraflarının ardından son buldu.