Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum, da ilk ders Fikri Ataoğlu’ndan

Eco-Bio Agro turizm işletmesi Nitovikla’da 2017-2018 dönemi “Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” projesi Güzelyurt Özgürlük ilkokulu ile başladı.

Eco-Bio Agro turizm işletmesi Nitovikla’da 2017-2018 dönemi “Kıbrıs Mutfağını ve Kültürünü Öğreniyorum” projesi Güzelyurt Özgürlük ilkokulu ile başladı. Projenin açılışını Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptı.

Açılışa Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Belçika’da agro-turizm ve tarım ile uğraşan Kristien Bootd ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de katıldı.

Projede ilk dersi Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu verdi.

79 öğrenci ve 10 öğretmenle başlayan ilk derste Ataoğlu “Sizler bu ülkenin birer turizm elçisi olma yolundasınız. Bugün alacağınız Kıbrıs mutfağı ve kültürü uygulamalı eğitim sonrası bu kültürü yürütecek ve yaşatacak olan sizlersiniz” dedi.

“Bizler kültürümüzün yaşatılmasına ilave olarak çevremizin de korunması ve çevre farkındalığının da yaratılması konusunda okullara yönelik hazırlamış olduğumuz çevre kitabımız ve eğitimimiz ile çevre – kültür bağlamındaki katkılarımızı en üst seviyeye çıkartma azmindeyiz” diyen Ataoğlu Nitovikla’da başlatılan projede 2016-2017 döneminde 2 bin 100 öğrencinin eğitim almasının küçümsenemeyeceğini kaydetti.

Bu yılki hedefin 3 bin öğrenci olacağını belirten Ataoğlu, bu rakamın daha da çok artması için gereken katkının verileceğini söyledi.

Eko-agro turizmin ne kadar önemli olduğunun da altını çizen Ataoğlu “Kristien Boodt bu modele yönelik çok önemli bir örnektir” dedi.

Ataoğlu, çevrenin korunmasında ve kültürün sürdürülmesinde agro-eko turizmin de geliştirilmesi için elden gelen tüm çabaları ve olanakları zorlayacağını ve bu modelin hak ettiği bir biçimde yaşaması ve gelişmesi için her türlü- çaba ve yasal düzenlemeleri yapacağını belirtti.