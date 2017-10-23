23/10/2017 15:03


Genç gazeteci Moskova'da bıçaklı saldırıya uğradı

Eho Moskvı

Rusya'daki bir radyoda çalışan gazeteci Tatiana Felgengauer, başkent Moskova'da saldırıya uğradı ve boğazından yaralandı

Radyonun merkez binasına giren saldırganın, baş editör yardımcısı olan Tatiana Felgengauer, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından boğazından bıçaklandığı belirtildi.Saldırganın binadaki güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilerek polise teslim edildiği kaydedilirken, hayati tehlikesi bulunmayan Felgengauer’in hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada, saldırının nedenine ilişkin detay verilmezken, Rus medyasına konuşan bazı kaynaklar, saldırının şahsi husumet nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi.

 
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