23/10/2017 09:20


Muhalefetten sert çıkış Barzani istifa etmeli

Barzani

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) muhalefet IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Yardımcısı Kosret Resul’un istifa etmesi gerektiğini belirtti

Goran Hareketi Sözcüsü Şoreş Haci, Süleymaniye’deki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Halkımız, kanıyla elde ettiği birçok kazanımı kaybetti. Peşmerge’nin heybeti kırıldı. Birçok dost ülkeyi kaybettik. Bunların hepsinin sebebi geçmişte başarısız olan iktidardan kaynaklanıyor." İfadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani ve Başkan Yardımcısı Kosret Resul’un meşruiyetlerinin kalmadığını savunan Haci, “Görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda mevcut hükümet kabinesi de lağvedilmeli. Ulusal Kurtuluş Hükümeti kurulmalı ve başkanlık yasası da lağvedilmeli ve yeninden elden geçirmelidir.”dedi.

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