20/10/2017 10:30


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 'Türkiye ile görüşmeler olumlu geçti'

Heather Nauert

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize kriziyle ilgili görüşmelerin olumlu geçtiğini bildirdi

 Türkiye’deki ABD misyonlarında görevli yerel çalışanlarının tutuklu bulunmaya devam ettiğini ve bu kişilerin terör örgütü ile bağlantılı olduklarına ilişkin kendilerine herhangi bir kanıt sunulmadığını da belirten Nauert, “Bu kişiler serbest bırakılırlarsa ya da size kanıt sunulursa, vize sorunu çözülecek mi?” sorusuna da “Sorunun kolay yanıtı, bilmiyorum! Konuşmaların, görüşmelerin önüne geçmek istemem. Artık kimsenin tutuklandığını görmek istemiyoruz” karşılığını verdi.

Nauert, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile ilgili de konuştu.  Nauert, “Saygın sivil toplum liderleri, insan hakları savunucuları, gazeteciler, akademisyenler, aktivistler gözaltına alınıyor bu ülkede. Bu da onlara bir örnek. Gözaltılar genellikle yetersiz delillere dayandırılarak ve çok az şeffaflıkla yapılıyor. Biz bunu Türkiye’de alarm verici bir eğilim olarak değerlendiriyoruz. Türk yetkililere, bu eğilime ilişkin ifade özgürlüğü, gözaltılar, demokratik toplumun çöküşü konusunda kaygılarımızı birçok kez ilettik. Bu gözaltılar, ifade özgürlüğüne, insanların özgürce konuşmalarına ve iletişim kurmalarına engel. Bu da topluma zarar verir. Durumu yakından izlemekteyiz” diye konuştu.

VİZE KONUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in, Türkiye’de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, vize konusunda bazı gelişmeler olduğunu belirten Nauert, “Bu görüşmelerin verimli geçtiği bize aktarıldı. Genel olarak önemli gelişmeler sağlandığı belirtildi. Öncelikli konuları göz önünde bulundurarak, hızla normal vize sürecine geçmek için görüşmelerin yapıldığı aktarıldı. Bunlar iyi haberler, olumlu gelişmeler. Ortak çalışma grubunun girişimleriyle, son kararın verilmesi için temaslar sürüyor” dedi.

Nauert, ABD misyonlarında görev yapan yerel çalışanlarının hala tutuklu bulunduklarını da belirtti ve “O konuda yeni bir şey yok. Bize herhangi bir kanıt da sunulmadı” diye konuştu. Nauert “Bu sorun, Türkiye, ABD konsolosluğu çalışanlarını serbest bırakmadan ya da kanıt sunmadan çözülebilir mi?” sorusunu da “Artık kimsenin tutuklandığını görmek istemiyoruz, çok sorularımız var. Tüm söyleyeceğim, bu konuda ilerleme sağlamak istiyoruz, genel durum konusunda ek gelişmeler sağlamak istiyoruz. Bunun ötesine geçmeyeceğim, üzgünüm” diye yanıtladı. 


şırnak maden kazası
7 işçinin can verdiği göçükte herkes serbest bırakıldı
zehirlenme olayı
Son dakika çok sayıda öğrenci apart topar hastaneye kaldırıldı
eşref kolçak
Eşref Kolçak kaza geçirdi
Volkan Demirel
Dev derbi öncesi 'Ben hep buradayım' mesajı
Beyaz Show
Beyaz Show'un başlayacağı tarih belli oldu
İlgili Haberler
California

California'daki yangınların bilançosu açıklandı

Lulu

CIA köpek Lulu'yu işten çıkardı işte nedeni

afganistan bombalı saldırı

Askeri kampa intihar saldırısı düzenlendi çok sayıda ölü var

abd

ABD'den vize krizine dair görüşmeler hakkında açıklama

Son Dakika Haberleri
şırnak maden kazası

7 işçinin can verdiği göçükte herkes serbest bırakıldı

zehirlenme olayı

Son dakika çok sayıda öğrenci apart topar hastaneye kaldırıldı

eşref kolçak

Eşref Kolçak kaza geçirdi

Volkan Demirel

Dev derbi öncesi 'Ben hep buradayım' mesajı

 Yazarlarımız
mustafa oz

Huzur İstiyoruz

Nelerle uğraşıyoruz yarabbi... Bize akıl ver. Her gün şehitlerimizin al bayrağımaza sarılı cenazelerei geliyor. Aileler, analar babalar, eşler çocuklar ve tüm insanlarımız perişan. Yüzler gülmüyor. ...

Devam