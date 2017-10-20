CIA köpek Lulu'yu işten çıkardı işte nedeni

CIA teşkilatının en yeni üyelerinden biri olan Labrador cinsi köpek Lulu, koklayarak patlayıcıları bulma görevi sırasında başarılı olamayınca işten çıkarıldı

Lulu haftalarca eğitim aldı ama hiçbir gelişme kaydedemedi. Görünüşe göre CIA'deki hayat ona göre değildi.Sonuç olarak 2017 K-9 eğitim programından çıkarıldı. CIA, resmi Twitter hesabından Lulu'nun neden programdan çıkarıldığına dair bir dizi tweet attı:"Bazen eğitimi tamamlamış olsalar bile, bazı köpekler bu hayatın onlara uymadığını belli ediyor."

"Birkaç haftalık başlangıç eğitimden sonra, Lulu'nun patlayıcı koklamakla hiç ilgilenmediğini üzülerek belirtmek isteriz."

19 bin farklı kokuyu ayırt etmeyi öğreniyorlar

"Patlayıcı dedektörü" olarak çalışan polis köpekleri, 10 haftalık eğitim programında 19 bin farklı patlayıcı kokusunu ayırt etmeyi öğreniyor. Eğitim sonunda 10 ayrı sınava tabi tutuluyorlar. Sınavları geçebilen köpekler patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen araç ve binaların aramasında kullanılıyor.Köpekler genellikle ABD'deki şüpheli ve acil durumlarda kullanılıyor ama polis köpekleri zaman zaman yurtdışında da görevlendirilebiliyor.

Haftada 60 saat mesai

Yeni mezun köpekler haftada 60 saat çalışıyor.

Tatillerinde bile, acil durumlara her zaman cevap vermek zorundalar.

Genellikle Labrador, Alman çoban köpeği ve Golden Retriever cinsi köpekler seçiliyor.

Eğitim programının ilk haftalarında köpekler, basit komutları onlara geçici olarak bakan cezaevlerindeki tutuklulardan öğreniyor.

Ancak Lulu için bu eğitim süreci biraz zorlu geçti.

CIA'in Lulu ile ilgili mesajları sosyal medyada büyük ilgi çekti:

"O sadece top peşinden koşmak istiyor, ona izin verin"

"Lulu belki de sadece sanatçı olmak ya da dünyayı dolaşmak istiyor. Bu köpeğin hayallerinin peşinden gitmeisne izin verin"

Hatta Lulu'nun "iki taraflı çalışan bir casus" olabileceğini yazanlar da oldu. Hikâye ise mutlu sonla bitti. Lulu şimdi kendisini sahiplenen aileyle daha sakin bir hayat sürecek.

Kaynak: BBC Türkçe