Askeri kampa intihar saldırısı düzenlendi çok sayıda ölü var
Afganistan'ın güneyinde bulunan Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesinde askeri kampa intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda 43 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, Taliban üyelerinin, Mayvand'daki askeri kampa gerçekleştirdiği çifte intihar saldırısında 43 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Saldırıda 9 askerin yaralandığını ifade eden Veziri, 6 askerden ise haber alınamadığını söyledi.
İlçedeki güvenlik yetkilisi, militanların, bomba yüklü iki tankla askeri kampa saldırdığını kaydetti. Saldırının ardından kampın kontrolünün Taliban'a geçtiğini iddia eden yetkili, düzenlenen hava saldırısıyla kampın geri alındığını vurguladı.Saldırının gerçekleştiği sırada kampta 60 askerin bulunduğu belirtiliyor. Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda askerlerin tümünün öldüğünü ileri sürdü.