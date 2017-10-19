ABD'den vize krizine dair görüşmeler hakkında açıklama

ABD'de üst düzey bir yetkili, ABD heyetinin Türkiye'ye gelişi ve vize krizine dair yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in Türkiye'de yaptığı görüşmelerin "verimli" geçtiğini ve genel olarak ajandada önemli yol katedildiğini belirterek, vize sürecinin normale dönmesi, önemli ve ilgili noktaların çözümü için yakın temas halinde olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bakanlık yetkilisi, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizine yönelik, Türkiye'de iki ülke heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cohen'in Türkiye'de bir heyetle görüştüğünü hatırlatan yetkili, "Görüşmeler verimli geçti ve genel olarak ajandada önemli yol katettik. Vize sürecinin normale dönmesi, önemli ve ilgili noktaların çözümü için yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz. Ortak komite kurulması teklifi için şartları ve iş tanımını konuştuk ve bu karar yakında bir sonuca bağlanacak." ifadelerini kullandı.