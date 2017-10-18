18/10/2017 21:02


Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı artıyor

kaliforniya yangın

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlarda ölü sayısı 42'ye yükseldi

Sonoma ve Napa bölgelerinde 60 civarında kişinin de kayıp olduğu, bu kişileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.California'nın 7 bölgesini etkisi altına alan afet, eyalet tarihinin en ölümcül ve yıkıcı yangınları arasında gösteriliyor.

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları, şu ana kadar 2 milyar dolar tutarında maddi zarara yol açtı. Bunun, bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.


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