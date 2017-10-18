Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı artıyor

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlarda ölü sayısı 42'ye yükseldi

Sonoma ve Napa bölgelerinde 60 civarında kişinin de kayıp olduğu, bu kişileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.California'nın 7 bölgesini etkisi altına alan afet, eyalet tarihinin en ölümcül ve yıkıcı yangınları arasında gösteriliyor.

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları, şu ana kadar 2 milyar dolar tutarında maddi zarara yol açtı. Bunun, bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.