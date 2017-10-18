ABD'deki silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi

Harford kenti şerifi Jeffrey Gahler, silahlı saldırıda 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı tahmin edilen zanlının Radee Labeeb Prince (37) olduğu ve saldırganın arandığını ifade etti. Saldırının 09.00 sularında Harford'ın Edgewood bölgesinde yer alan "Emmorton Business Park" içindeki Advanced Granite Solutions adlı firmada meydana geldiğini dile getiren Gahler, Prince'in işletmeyle ilgisinin olduğuna inandıklarını söyledi.

Henüz saldırının nedenini bilmediklerine işaret eden Gahler, Prince'in Maryland dışında Delaware, Pennsylvania ve başkent Washington DC'de de arandığını belirtti. Gahler, saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların kimlikleri üzerinde çalıştıklarını, ilerleyen saatlerde olayla ilgili yeni bilgileri paylaşacaklarını vurguladı. Öte yandan saldırı nedeniyle aynı bölgedeki bazı okulların ve işletmelerin kapılarını kapattığı ve hiçbir ziyaretçinin girişine izin verilmediği kaydedildi.