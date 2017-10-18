ABD'den son dakika haberi silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan bir parkta düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi

Harford Sheriff isimli polisin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, insanların bölgeden uzak durmaları istendi. Silah seslerinin yerel saatle 09:30'da duyulmaya başlandığı aktarıldı. FOX45 kanalına konuşan bir iş insanı, polisin kendisine dışarı çıkmamasını ve silahlı saldırının hâlâ devam ettiğini söylediğini aktardı.