ABD Dışişleri'nden açıklama 'Türkiye bize hala delil sunmadı'

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'ye çağrı yaparak “Türk Hükümeti tutuklu çalışanlarımızla ilgili hala bize delil sunmadı” açıklamasını yöneltti

Nauert, Washington'ın Türk hükümetinden iki ABD personelinin (Metin Topuz ve Hamza Uluçay) terör faaliyetlerine karıştığı iddiasına ilişkin delil beklediğini söyledi.

“Türkiye'den somut ne beklediğinin” sorulması üzerine Nauert “Türk hükümeti bize hâlâ bir delil sunmuş değil. Biliyorsunuz Türk hükümeti söz konusu personelimizin terör faaliyetlerine karıştığını iddia ediyor. Bu çok ciddi bir iddia ve bu iddiaya neden olan delilleri görmek istiyoruz. Anladığım kadarıyla tutuklu yerel personelimizin bir tanesinin sonunda bir avukatı oldu. Türk hükümetinden bunun ötesinde bir adım görmedik. İddialar için delil istiyoruz. Bir de diğer tutuklu personelimizin de avukatını görebilmesini istiyoruz” dedi.

Yine de iki ülkenin iki NATO müttefiki olarak sorunu aşacağına yönelik iyimserliği koruduklarını anlatan Nauert, Ankara'dan beklentinin Türkiye'deki misyonlarda görevli ABD personelinin delilsiz tutuklanmasına son verilmesi olduğunu vurguladı.

Sözcü, Ankara bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin tutuklu çalışanlarının durumu ve vize konusunu görüşecekleri bilgisini verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, misilleme kararı alan Türkiye de ABD’liler için aynı kararı uygulamaya başlamıştı.

Krizin ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass tarafından çıkarıldığını savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’ın “John Bass iyi bir Büyükelçi’dir. Türkiye’de görev yapmasından gurur duyduk. Vize kararı, NSU, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı tarafından alınmıştır” açıklamasına sert ifadelerile tepki göstermişti.

Erdoğan, ”Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika’nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Biz size muhtaç değiliz” ifadelerini kullanmıştı.