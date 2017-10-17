Yurt geneli hava durumu 17 Ekim 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklarının şöyle olması bekleniyor:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22