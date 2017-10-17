Yurt geneli hava durumu 17 Ekim 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklarının şöyle olması bekleniyor:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22