16/10/2017 22:47


Arabasına bomba yerleştirilen ünlü gazeteci öldü

Daphne Caruana Galizia

Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia, arabasına yerleştirilen bombanın patlaması nedeniyle hayatını kaybetti

Haber ve yazılarıyla bilinen Daphne Caruana Galizia, blogunda son yazısını yayınladıktan kısa süre sonra arabasına binerek kent dışına çıktı. Gazetecinin arabasına yerleştirildiği tahmin edilen bombanın bir süre sonra patladığı ve arabanın yanmaya başladığı belirtilen polis açıklamasına göre, patlama etkisiyle fırlayan Daphne Caruana Galizia’nın cansız bedeni, arabasının 15-20 metre uzağında bulundu. 


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