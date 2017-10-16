Türk Yurdu Kerkük Truva Atı Taktiğiyle İşgal Edilmişti

Türk yurdu Kerkük’ün tartışmalı referanduma dahil edilmesi, savaş çıkardı

Ali Kerküklü - Irak'taki Türkmenlerin Sessiz Çığlığı Kitabının Yazarı

Türk yurdu Kerkük’ün tartışmalı referanduma dahil edilmesi, savaş çıkardı. Bağdat yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) verdiği sürenin dolmasıyla peşmerge güçlerine doğru saldırıya geçti. Gece saatlerinde başlayan çatışmalar Türkmen şehri Kerkük ve kasabaları Tazehurmatu ve Tuzhurmatu çevresinde yoğunlaşıyor. Cephenin bir tarafında Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçleri yer alıyor. Diğer tarafta ise peşmergeyle birlikte PKK'lı teröristler bulunuyor.

Iraklı güçlerin Kerkük yakınlarındaki yolları ve alt yapı tesislerini ele geçirdiğini duyurdu. Irak ordusunun başlattığı operasyonda Kerkük'ün güneyindeki mevzilerde yer alan peşmerge güçleri cepheden kaçtı. Ordu birlikleri büyük petrol sahaları, kentin sanayi bölgesi ve K1 Keyvan Askeri Üssü'nü geri aldı.

Terör örgütü PKK, Kerkük'te devreye giriyor. Kanlı örgüt, savunma hattı oluşturmaya başladığını açıkladı. Terör örgütü PKK peşmerge ile birlikte cephede yer alıyor.

İnsan Kendine Ait Olan Bir Şehri Hep Talan Edip, Yağmalarmı Hiç?

Irak’ta Türkmenler’in nüfusu 3 milyonu aşmaktadır. Irak’ın kuzeybatısından güneydoğusuna, Bağdat yakınlarına kadar uzanan geniş bir coğrafi sahada yaşayan Türkmenlerin en önemli yerleşim merkezleri, Musul’un batısındaki Telafer ilçesi ve çevresindeki Türkmen köyleri, Musul ve çevresindeki Türkmen köyleri, Erbil, Altunköprü, Türkmenlerin en büyük kültür merkezi ve kalbi olan Kerkük, Tazehurmatı, Tavuk, Tuzhurmatu, Bayat köyleri, Kifri, Hanekin, Karatepe ve Mendeli’dir.

18 Mart 1991 günü Kerkük, peşmergelerin işgaline uğradı. Kerkük'te, bir hafta süreyle yağma, kundaklama, yangın ve saldırılar yaşandı. Şehri alt üst eden peşmergeler önce Kerkük Nüfus Dairesi ile Tapu Dairesi'ni ve diğer resmi binaları ateşe verdi. Birçok ev, bina ve işyeri yağmalanarak talan edildi.

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesi ile 10 Nisan 2003 tarihinde Irak askerlerinin Kerkük’ü boşaltıp güneye doğru çekilmeleri üzerine yine Kürt peşmergeleri Kerkük’e saldırdılar. Türkmen şehrine girmekle kalmadılar, şehirdeki resmi daire binalarını, hastane, işyeri, evleri, özel araçları yağma ve talan ettiler. İlk yağmalanan yerlerin Tapu ve Nüfus Dairelerinin olması, Kürt gruplarının maksadının Kerkük'teki Türkmen nüfus kayıtlarını yok etmekti. Bir anlamda, bunu yaparak, kentin tarihini/hafızasını yok etmek istediler.

ABD’nin 2003 tarihinde Irak’ı işgal etmesinin hemen sonrasında ise, sistemli, planlı ve programlı bir şekilde şehri Kürtleştirmek amacıyla Irak’ın Kuzeyinden, Türkiye, Iran ve Suriye’den 700 bin Kürt sahte belgelerle Kerkük’e ithal edilip yerleştirildi. Kerkük’te 2003’ten beri değişen sadece nüfusu dağılımı olmadı. Aynı zamanda kentin yönetimi de siyasi olarak da büyük ölçüde Kürt gruplarının kontrolüne geçti. Kürtler için Kerkük’ü önemli kılan zengin petrol kaynaklarıdır. Kürtler, Kerkük bizim diyor, iyi de insan kendine ait olan bir şehri hep talan edip, yağmalar mı hiç? Kerkük sizin ise o zaman Kerkük'te tarih, medeniyet ve kültür mirasınız nerede? Yok. Kerkük sizin ise neden nüfus kayıtlarını ve tapu dairelerini tahrip edip yaktınız? Türk yurdu Kerkük’ün tarihini/hafızasını yok etmek istediler, ama insanlarını yok edemediler ve yokta edemeyeceler!

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna göre: Kerkük'te Türkmenler en temel haklarından yoksun bırakılıyor. Türkmenler'in kentin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katılmalarına Kürt güvenlik güçleri (Peşmergeler) tarafından imkân tanınmıyor. Kürt güvenlik güçlerinin (Peşmergelerin) amacı, Türkmenler'in kentin kaderinde ciddi bir rol oynamalarına mani olmak ve onları yıldırmak, sindirmek, göçe zorlamak ve toplum arasında güveni sarsmak ve kaos yaratmaktır.

Kürt Grupları, Hile, Desise ve Oyunla Türk Yurdu Kerkük’ü ve Petrol Sahalarını İşgal Etti

Musul 10 Haziran 2014’te tamamen Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) kontrolüne geçti. Musul olayını fırsat bilen peşmergeler Türkmen şehri Kerkük'ü işgal etti. Kerkük’te olaylar çok farklı gelişti. Peşmergeler, Kerkük’te konuşlanan Irak ordusu Dicle Operasyonlar Gücü'ne bağlı 12. Tümen Komutanlığı'na gelerek IŞİD’e karşı birlikte hareket edeceklerini bildirdiler. Karargaha alındıktan kısa bir süre sonra peşmergeler, Irak ordusuna bağlı görevli rütbeli askerlere silah dorultarak karargâhı terk etmelerini istediler. Terk etmedikleri takdirde herkesin öleceğini dile getirdiler. Komutanlarının ayrıldığını fark eden askerler de üniformalarını çıkararak karargâhtan ayrıldı.

Bir tek askerin kalmadığı karargâhta yağma ve talan başladı. Kürtler, karargâha girerek askeri araç, ağır silah, üniforma, masa, sandalye, koltuk, komodin, klima, karyola, ranza, yatak, lamba, bilgisayar alıp götürdü. Talan esnasında kargaşa yaşanması, eşyaları paylaşmakta anlaşamayan Kürt gruplar arasında çatışma çıkması ve 12. Tümen Komutanlığı'na sadece 1 kilometre mesafede olan polis güçlerinin talanı engellememesi dikkat çekiciydi. Bu arada talan devam ederken Kerkük'ün 15 kilometre güneyindeki karargâhın yol güzergâhında çok sayıda askeri araç Kürtler tarafından yakıldı.

Karargâhtan alınan eşyalar, Kerkük şehir merkezine götürüldü. Karargâh ile Kerkük arasında peşmergelerin kontrolünde bulunan 5 kontrol noktasında, yağmacı ve talancıların engellenmediği görüldü. Talancıların eline ağır silahların geçmesi ve peşmergenin de müdahale etmediği dikkat çekiciydi. Askeri eşyaları yağma ve talan edenlerin Erbil ve Süleymaniye plakalı araçlar kullandıkları gözden kaçmıyordu.

IŞİD işgalini fırsat bilen peşmerge, IŞİD ile eşgüdümlü bir şekilde Türkmen kentlerine giriyor. Türkmeneli, IŞİD ile peşmerge arasında paylaşılıyordu.

12 Haziran 2014’te K1 Keyvan askeri üssünde Irak ordusuna ait teknolojik araç ve silahlara peşmergeler el koydu. Kerkük civarına iki tugay peşmerge sevk edildi. Peşmergeler Kerkük’ün çevresini sardı. Kerkük’ün çevresine mevzilenen peşmergeler, mekân olarak Irak ordusunun peşmergeler tarafından silahlarının ellerinden alınarak ve silah zoru ile askerlerin üssü terk etmek zorunda bırakıldığı askeri binalara yerleşti. Ağır silahlarla Kerkük’ün bütün çıkışlarını kontrol noktasına alan peşmergeler, Kerkük çıkışında bulunan ve Irak ordusunun kullanımında olan en büyük askeri üsse yerleşmeyi ihmal etmedi. Bölgeye sevk edilen yaklaşık 20 bin peşmergenin büyük bir bölümü Irak ordusunun Kürtler tarafından silah zoruyla boşaltmak zorunda bırakıldığı askeri üsse yerleşti.

Askeri üssün kontrolünü eline alan peşmerge güçlerinden bir asker, açıklamasında “Burası birkaç gün önce Irak ordusunun kullanımındaydı. Buradaki bütün araçları yakmışlar (Kim yaktı?). Şuan burayı biz kullanıyoruz’’ dedi.

Peşmergeler yerleştikleri K1 askeri üssünün yanı sıra Kerkük çıkışındaki bütün yolları da hâkimiyeti altına alır. Yağma ve talandan sonra yollarda araçları kontrolden geçiren peşmergeler, bütün giriş çıkışları tutar. Peşmergeler, Irak ordusuna ait araçlara kendi bayraklarını çekmeyi de ihmal etmez. 2003'teki ABD işgalinin ardından Irak Kürtleri, IŞİD sayesinde Irak'taki yıllardır “hayalini kurdukları” sınırları beklemedikleri bir anda kontrol altına alırlar. Daha sonra Peşmergeler, Kerkük ve Bayhasan petrol kuyularını, Kerkük-Yumartalık boru hattı, Kerkük'teki tüm petrol rafineri ayrıca Hurmala Boru Hattı'nın kontrolünü ele geçirirler.

K1 Keyvan Askeri Üssüne Peşmerge ve PKK’lılar Yerleşti

Kerkük çıkışındaki K1 Keyvan olarak bilinen en büyük askeri üsse peşmergeler yerleşti. Irak ordusu askerleri, stratejik öneme sahip Kerkük çıkışındaki en büyük askeri üssü peşmergelerin silah zoruyla boşalttı. PKK terör örgütüne bağlı 200 silahlı militanın Kerkük’ün Kürt Valisi Necmeddin Kerim’in izniyle K1 Keyvan askeri üssüne getirildi ve eğitildi. PKK'lıları ABD'lilerle birlikte İngiliz subaylar eğitiyor. Kerim, 2013 Eylül'ünde de Kandil'e giderek örgütün dağdaki lideri Cemil Bayık ve yönetimde yer alan Sabri Ok ile Öcalan posterleri altında buluşmuştu.

Her Ne Şekilde Olursa Olsun Kerkük Geri Alınacaktır!

Irak Genel Kurmay Başkanı Osman Al Ganimi: “Kerkük anayasaya göre Irak'ındır, her ne şekilde olursa olsun geri alınacaktır. Türkiye, İran ve Irak Kuzey Irak'taki sahte referandumu tanımamaktadır. Biz Kerkük'e küçük Irak deriz. Çünkü orada Türkmenler, Araplar, Kürtler, Hristiyanlar ve başka toplumlar yaşıyor. Kerkük bizim en önemli bölgelerimizden biridir. Maalesef Kerkük'te 2014’te IŞİD'in girişi ile birlikte 12.Tugayın silahları Kürt güçler tarafından alınmıştı. Kerkük Irak'ındır. Kerkük anayasaya göre Irak'ındır, her ne şekilde olursa olsun geri alınacaktır. Kimseye bağlı değildir. Bizim de orada gelecekte bazı hareketlerimiz olacaktır.” dedi.

Kerkük Valisi Savaş Çığırtkanlığı Yapıyor

Kerkük'te Irak Ordusu ile Haşdi Şabi güçlerinin olası bir operasyon düzenlemesine sokaklara çıkan sadece kentteki Kürtlere Kerkük’ün Kürt Valisi Necmeddin Kerim, burada gazetecilere yaptığı açıklamada: "Bu halk, vatanlarına, ülkelerine olan sevgilerini gösteriyor (Kürtler devlet mi oldu? Bu sevgiyi hangi vatan ve ülkeye gösteriyor kürtler, ekmeğini ve suyunu içtikleri ve Irak'ın milli gelirinden %17 pay aldıkları Irak’a mı?). Düşman (Irak devleti mi düşman?) öyle kolay bir şekilde kentte gireceğini zannetmesin." ifadelerini kullandı. Kerkük Irak’ın bir kenti değil midir, resmi olarak halen Bağdat yönetimine bağlı değil midir ve bütün dünya da bunu kabul etmiyor mu?

Necmeddin Kerim Kimdir?

ABD vatandaşı Necmeddin Kerim 1976’da korumalığını yaptığı Mesud Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani ile ABD’ye yerleşti ve orada yıllarca Kürtler için lobi faaliyeti yaptı. 1991- 1999 yılları arasında Kuzey Amerika Kürt Ulusal Kongresi kurucu üyesi ve başkanı olarak görev yaptı.

1991 Yılında Birinci Körfez Savaşı’nın ardından 1996 yılında 7500 CIA peşmergesi Kürt, ABD'ye eğitim amaçlı getirtildi. Aynı yıl ABD tarafından Washington’da bir Kürt Enstitüsü kuruldu, başına da Mike Amitay adlı bir Yahudi getirildi. Necmeddin Kerim 2005 yılında Washington’daki Kürt Enstitüsü’nün başkanlığına getirildi. Ayrıca Paris Kürt Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği var. ABD vatandaşı Kerim, eşini ve üç çocuğunu ABD’de bırakıp 35 yıl sonra “çok sevdiği” ülkesi Irak’a hizmet etmek için geri döndü. Necmeddin Kerim 29 Mayıs 2011 yılında tahmin edebileceğiniz kimler tarafından Kerkük Valiliğine getirildi.

Türk Yurdu Kerkük ve Türkmen Bölgeleri Bir Zulüm ve Ateş Yurduna Çevrilmiştir

Kürt grupları, Türkmenlerin tarih boyunca yaşadıkları topraklara göz dikmiştir. Irak Türklerinin varlığını tehdit eden şiddet politikalarının sürmesi karşısında, Türk yurdu Kerkük bir zulüm ve ateş yurduna çevrilmiştir. Kürt grupların Kerkük'ü ve Türkmen bölgelerini zorla ele geçirmek için uyguladığı sistemli yıldırma, sindirme, tehdit, adam kaçırma, fidye, suikast, soygun ve göçe zorlama politikası herkesin malumudur. Türkmen Şehri Kerkük'ün güvenlik dosyası kimin elinde? Peşmergede!!!!!!!

Kerkük’te tüm devlet daireleri ve müdürlüklerin Kürt grupların eline geçmesi gibi gelişmeler Türkmen toplumu üzerinde psikolojik etki yaratmıştır. Sistemli yıldırma, sindirme, tehdit, adam kaçırma, fidye, suikast, soygun ve göçe zorlama politikası girişimlerinin devam etmesi, Türkmenler üzerinde bu psikolojik etkiyi daha da arttırmıştır. Türkmen bölgelerinde ve diğer kritik merkezlerde oluşan şiddet olayları, Türkmenlere yönelik eylemler bu çerçevede değerlendirilmelidir.