16/10/2017 09:43


Arakanlı Müslümanları taşıyan teknedeki 12 kişi can verdi

arakanlı müslümanlar

Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu. Olay sonucunda 12 kişi yaşamını yitirdi

Bangladeşli Emniyet yetkilisi Şeyh Aşrafuzzaman, yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanları taşıyan ve kapasitesinin üzerinde yolcu alan teknenin sabah saatlerinde Shah Porir Dwip açıklarında Bengal Körfezi'nde alabora olduğunu açıkladı.Kurtarılan 21 kişinin, teknede yaklaşık 65 kişi olduğu bilgisini verdiğini söyleyen Aşrafuzzaman, 6'sı çocuk 12 kişinin cesetlerinin bulunduğunu kaydetti.Kayıp Arakanlı Müslümanlar için arama çalışmaları sürüyor.

Myanmar'da şiddet olaylarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknelerin alabora olması sonucu en az 184 kişi yaşamını yitirdi.

 

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