Avusturya’daki seçimlerde Sebastian Kurz zafere yakın

Avusturya'da 22’nci dönem Federal Meclisi (Nationaltag) belirlemek için yapılan seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Dışişleri Bakanı Kurz’un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi seçimi kazanmaya çok yakın

Avusturya'da dün yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) seçimi önde götürüyor.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 30,2 oranında oy alırken, koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar yüzde 26,3, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 26,8 oy oranına ulaştı.

Aşırı sağcı FPÖ, ikici parti

Öte yandan aşırı sağcı parti FPÖ'nün 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa seçimlerden ikinci parti olarak çıkması bekleniyor.Koalisyon hükümetinde yer alan ÖVP'nin oyları artarken, Sosyal Demokrat Partinin oylarında düşüş görüldü. ÖVP oylarını yüzde 6 artırırken, SPÖ ise bir puan oy kaybı yaşadı. 4 yıl önce yapılan genel seçimlerde yüzde 20,5 oranında oy alan aşırı sağcı FPÖ'nün oy oranında yüzde 6'nın üzerinde bir artış olurken, Yeni Avusturya Partisi (NEOS) bir önceki seçimlerde aldığı oy oranını koruyarak yüzde 5,3 oya ulaştı.