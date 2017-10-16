Söndürülemeyen yangında can kaybı artıyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık 1 hafta önce başlayan yangınlarda can kaybı 40'a yükseldi

Yangın devam ederken yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu öğrenildi. Kaliforniya valisi Jerry Brown yangınlar için eyaletin karşı karşıya kaldığı “en büyük trajedilerden biri” dedi ve 10 binden fazla itfaiye görevlisinin kalan 16 yangını söndürmeye çalıştığını aktardı. Hızı saatte 70 km’yi geçen yangın yeni köy ve kasabalara da yayılarak tahliye edilenlerin sayısını 100 binin de üzerine çıkardı.