16/10/2017 08:31


Söndürülemeyen yangında can kaybı artıyor

Kaliforniya yangın

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaklaşık 1 hafta önce başlayan yangınlarda can kaybı 40'a yükseldi

Yangın devam ederken yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu öğrenildi. Kaliforniya valisi Jerry Brown yangınlar için eyaletin karşı karşıya kaldığı “en büyük trajedilerden biri” dedi ve 10 binden fazla itfaiye görevlisinin kalan 16 yangını söndürmeye çalıştığını aktardı. Hızı saatte 70 km’yi geçen yangın yeni köy ve kasabalara da yayılarak tahliye edilenlerin sayısını 100 binin de üzerine çıkardı.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Liginde üçüncü hafta maç programı
Şeyma Subaşı
O Ses Türkiye yarışmacısı Şeyma Şubaşı'ya çeyrek altın taktı
işsizlik rakamları
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
deniz baykal
Son dakika Hastaneden Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
abd heyeti
Vize geriliminin ardından Ankara'da kritik görüşme
İlgili Haberler
arakanlı müslümanlar

Arakanlı Müslümanları taşıyan teknedeki 12 kişi can verdi

Sebastian Kurz

Avusturya’daki seçimlerde Sebastian Kurz zafere yakın

Fildişi Sahili

Kargo uçağı Fildişi sahiline düştü ölüler var

Hepatit A

Kalifornia'da şimdi de Hepatit A alarmı

Son Dakika Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Liginde üçüncü hafta maç programı

Şeyma Subaşı

O Ses Türkiye yarışmacısı Şeyma Şubaşı'ya çeyrek altın taktı

işsizlik rakamları

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

deniz baykal

Son dakika Hastaneden Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Sınırımızda terör şovu ve Amerikan tehdidi

Amerika ile vize krizinden sonra, silahlı PKK/ YPG’li teröristlerin sınırımıza yakın bölgede adeta Türkiye’yi tehdit edercesine şov yapması önemsenmelidir. Yıllardır Amerika tarafından beslenen, örgütlenen ve ...

Devam