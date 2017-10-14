14/10/2017 08:47


Kalifornia'da şimdi de Hepatit A alarmı

Hepatit A

Kalifornia'da çıkan ve 36 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarının ardından Kaliforniya Valisi Jerry Brown, bulaşıcı Hepatit A salgınını önlemek amacıyla üç kentte acil durum ilan etti

Brown, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Los Angeles, San Diego ve Santa Cruz'da görülen ölümcül Hepatit A nedeniyle bu bölgelerde salgının kontrolünü sağlamak amacıyla acil durum kararı aldığını" bildirdi.Bu karara göre, Kaliforniya Kamu Sağlığı Bölümünün salgının görüldüğü bölgeler için derhal aşı temini ve dağıtımını sağlaması gerekiyor.

Kaliforniya Kamu Sağlığı Bölümü Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Gil Chavez ise kararla ilgili açıklamasında, "Acil durum ilanı çok hızlı bir şekilde ilerlememizi sağlıyor." ifadesini kullandı.


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