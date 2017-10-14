14/10/2017 08:38


Orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor

kalifornia yangın

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen haftadan bu yana kontrol altına alınmayan yangınlar nedeniyle can kaybı 36'ya yükseldi

Yetkililerin, 1933 yılından bu yana Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olarak nitelediği alevlerle mücadele sürüyor.Eyalette 5 bin 700 dolayında ev ve iş yeri tahrip oldu, ölü sayısı ise 36'ya yükseldi. Yaşamını yitirenlerin çoğunluğu, 19 kişinin öldüğü Sonoma'daki yangın başta olmak üzere yaşlılardan oluşuyor. Kaliforniya'daki elektrik ve gaz dağıtım şirketi, 34 bin abonenin elektriğinin kesildiğini, 47 bin aboneye de doğalgaz verilemediğini duyurdu.


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