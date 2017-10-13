Tuncay Özkan ve Ümit Zileli Cumhuriyet Bayramı için geliyor

İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor

İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu (İTDF)’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Balosu, bu yıl 29 Ekim Pazar akşamı Regency Banqueting Suitte'te yapılacağı açıklandı. Tuncay Özkan ve Ümit Zileli Londra Cumhuriyet Bayrami kutlamasının onur konuğu olacaklar.

29 Ekim 2017’de Regency Banqueting Suitte'te

İTDF Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklama şöyle; “29 Ekim 2017’da 94. yılını kutlayacağımız laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak amacıyla, yüreğinde Atatürk ve vatan sevgisi taşıyan tüm vatandaşlarımızı bu onuru coşku ve heyecan içinde yaşamak için 29 Ekim akşamı gerçekleşecek olan büyük buluşmamıza bekliyoruz”

Baloda Özgür Canyurt, Tuğba Özcivan, Melek Yalçın, Baha Etkin sahne alacak. Ersin Faikzade konuk sanatçı olarak baloya katılacak. Hoşseda şarkılarıyla eşlik edecek.

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

( Mustafa Kemal Atatürk )

Tarih: 29 Ekim 2017

Yer:

Regency Banqueting Suite

113 Bruce Grove

London, N17 6UR

(free parking)

18:00-19:00 Resepsiyon:

19:00-24:00 Balo

REZERVASYON

Biletler £40 olup, internet banka havalesi veya çek postalama yöntemiyle ayırılabilir. Çekler FTA UK hesabına yazılıp, her Cumartesi 12-18:00 arası bilet satışı için ayrıca açık olacak ofisimize (228A Kingsland Road, London, E2 8AX) postalanabilir.

ÖDEME BİLGİLERİ

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