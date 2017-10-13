İngiliz Üsleri statüleri Kıbrıs Türk tarafıylada ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu Kıbrıs Türk tarafıyla da ele alınmasının uluslararası hukukun gereği olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi’nde yaşayan veya çalışan Kıbrıslı Türklerin statüleri ile ilgili müzakerelerin, Kıbrıs Türk tarafıyla da ele alınmasının uluslararası hukukun gereği olduğunu vurguladı.Burcu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, 15 Eylül 2017 tarihinde İngiliz Egemen Üsler Bölgesi’nde çalışan Kıbrıslı Türklerin temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul ederek, gerek geçmişten gelen sıkıntılar, gerek bahse konu olası statü değişikliğiyle ilgili görüş ve beklentilerine ilişkin bilgi aldığını ifade etti.Barış Burcu, daha önce Egemen Üsler Bölgesi ile ilgili konularda olduğu gibi, anılan bölgede yaşayan veya çalışan Kıbrıslı Türklerin haklarını doğrudan etkileyecek bu hususlarda Kıbrıs Türk tarafının, adadaki iki taraf arasındaki hassas dengeleri her daim gözetmesi beklenen Birleşik Krallık yetkilileri ile gerekli istişareleri zamanlıca yapmaya hazır olduğunu vurguladı.Burcu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:“Rum basınında geçtiğimiz hafta yayınlanan bir haberde, Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’in bir açıklamasına atıfla, üç garantör ülkeden biri olan Birleşik Krallığın, Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması sonrasında İngiliz Egemen Üsler Bölgesi’nde ikamet eden veya çalışan Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının ne olacağını önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile müzakere etmeye başlayacağı belirtilmektedir. 2003 Avrupa Birliği Katılım Antlaşması’na ek 3. Protokolde İngiliz Egemen Üsler Bölgesi’nde ikamet eden veya çalışan kişilerle ilgili bazı düzenlemeler yer almaktadır. Aynı zamanda protokolle, 19 Şubat 1959 tarihinde Kıbrıs Türk tarafının da yapmış olduğu deklarasyonu uygulamaya yönelik 1960 Kuruluş Antlaşması’na halel gelmeyeceği belirtilmektedir. Bu nedenle, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi ile ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik, ancak Kıbrıs Türk tarafıyla da ele alınarak ileriye götürülebilir. Bir başka deyişle, İngiliz Egemen Üsler Bölgesi’nde yaşayan veya çalışan Kıbrıslı Türklerin statüleri ile ilgili müzakerelerin, 3. Protokol çerçevesinde gerçekleşeceği ifade edilse bile, Kıbrıs Türk tarafıyla da ele alınması uluslararası hukukun gereğidir”.