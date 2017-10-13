Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta azınlık değil eşit ortaktır

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunuyor

Avrupa\London - Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık Parlamentosunda bazı milletvekilleri ile görüşmeler yapacak, dostluk grubuna brifing verecek ve basınla mülakatlar gerçekleştirecek.Ertuğruloğlu, Londra temaslarına Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliğini ziyaret ederek başladı. Ertuğruloğlu, Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ile görüştü.Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ardından Birleşik Krallık Parlamentosunda bazı milletvekilleri ve komisyon başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdi ve Crans Montana'da sona eren Kıbrıs müzakereleri ile yeni döneme ilişkin görüşlerini paylaştı.Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bunun yanında Birleşik Krallık eski Dışişleri Bakanlarından Sir Malcolm Rifkind ile de bir araya geldi.Ertuğruloğlu, Brüksel merkezli Politico isimli haber kanalına da röportaj verdi.Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, görüşmeler ve toplantılarda, özellikle Kıbrıs sorununu en iyi bilen ve garantör ülkelerden biri olan İngiltere'nin, Kıbrıs'ta iki eşit taraf bulunduğu gerçeğinin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta 50 yıl süren ve başarısızlıkla sonuçlanan eski sürecin yeniden canlandırılmasının söz konusu olamayacağını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta azınlık değil eşit ortak olduğunu vurguladı.Bu yüzden uluslararası camianın özellikle yeni dönemde Kıbrıs Türk halkının üzerindeki haksız izolasyonların kaldırılması ve eşitlik temelinde masaya oturulması konusunda destek vermesi gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:"Eski süreçten bir başarı sağlanamayacağı Crans Montana'da bir kez daha görüldü ve süreç bitti. Kıbrıs'ta yeni süreç mutlaka eşitlik ve iki devlet temelinde başlamalı, ambargolar kaldırılmalı ve Kıbrıs Türk halkı izolasyonlardan kurtarılmalı.Kıbrıs'ta iki devlet, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde şu anda olduğu gibi geleceğini inşa edebilir. Kıbrıs Türk halkı uluslararası camiadan bunu bekliyor. Kıbrıs'a artık yeni bir gözle bakılması gerekiyor."