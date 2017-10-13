13/10/2017 15:38


AB Konseyi binasında panik anları 15 kişi hastaneye kaldırıldı

AB Konseyi binası

Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyinin mutfağında çıkan zehirli dumandan etkilenen 15 kişi hastanede tedavi altına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan binadaki olay, sabah saat 10.00 civarında yaşandı. İhbar üzerine binaya, çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracı geldi. Olaydan etkilenen 15 personel ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve polis de binanın tahliye edilmesine yardımcı oldu.

AB Konseyinin açıklamasında, mutfaktaki havalandırma sisteminde meydana gelen bir arızanın, içeride zehirli dumana yol açtığı ve buna bağlı olarak da bazı mutfak personelinin rahatsızlandığı kaydedildi. Açıklamada, sebebi araştırılan olayın AB Liderler Zirvesi'nin gelecek hafta yapılmasını engellemeyeceği de ifade edildi. 

Belçika basınında yer alan haberlerde ise dumanın, kimyasalların karıştırılması sonucu oluştuğu, durumdan etkilenen personelden bazılarının kustuğu ve gözlerinde kızarıklık görüldüğü belirtildi.

İlgili Haberler
kktc disisleri bakani tahsin ertugruloglu

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta azınlık değil eşit ortaktır

Nauert

ABD'li Sözcü Nauert 'Türkiye ile diyalog kurulmasını umut ediyoruz'

California yangın

California'daki felakette ölü sayısı artıyor

Rusya ile ABD

Rusya ile ABD arasında yeni bir kriz daha yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
okul çatışma

Son dakika okul önünde pompalı tüfekle saldırı ölü ve yaralılar var

MTV oranı

MTV'ye yapılacak zam oranı belli oldu

chp heyeti

CHP heyeti Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

Talisca

Bomba iddia Talisca tehdit mesajları alıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Sınırımızda terör şovu ve Amerikan tehdidi

Amerika ile vize krizinden sonra, silahlı PKK/ YPG’li teröristlerin sınırımıza yakın bölgede adeta Türkiye’yi tehdit edercesine şov yapması önemsenmelidir. Yıllardır Amerika tarafından beslenen, örgütlenen ve ...

Devam