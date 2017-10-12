12/10/2017 12:07


Rusya ile ABD arasında yeni bir kriz daha yaşanıyor

Rusya ile ABD

ABD ile Rusya arasında bayrak krizi yaşanıyor. ABD yönetiminin boşalttığı Rusya’nın San Francisco şehrindeki Rus Başkonsolosluk binasının kaybolan bayrağı Rusya'yı sinirlendirdi

ABD yönetimi tarafından 2 Eylül tarihinde kapatılan San Francisco şehrindeki Rusya Başkonsolosluk binasının diplomatik hizmet vermese bile Rusya Federasyonu mülkü kalmaya devam ettiğini vurgulayan Moskova, “ABD ile ilişkilerimizde utanç verici bir olay daha yaşanmıştır.San Francisco şehrindeki binamızda dalgalanan bayrağımız çalınmıştır. Amerikan yönetiminden çalınan sembolümüzün hemen iade edilmesini talep ediyoruz” dendi.Olayla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığına gereken protesto notasının iletildiği de kaydedildi.

Rusya bayrağının ABD’de ortadan kaybolmasıyla ilgili daha geçen ay iki ülke arasında ilişkileri normalleştirmek için Washington’a atanan yeni Rusya Büyükelçisi Anatoliy Antonov da açıklama yaptı.

Amerikan yönetiminde şahin cephesinin üstün geldiği imasında bulunan Antonov, “ABD ile Rusya Dışişleri Bakanları arasında yapılan samimi görüşmede ülkelerimiz aramızdaki kısır döngüye son verme arzusu dile getirilmişti. En azından ben böyle izlenime kapılmıştım. Ancak başkonsolosluğumuz binasındaki bayrağımızın çalınması bu inancımın sarsılmasına neden olmuştur” dedi. 

Kaynak: Hürriyet

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