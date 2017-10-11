Katalon lider bağımsızlık ilanını askıya aldı

Katalan lider Puigdemont, 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrası yaptığı açıklamada 'İspanyol hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını askıya alıyorum. İspanyol hükümetinden arabuluculuğu kabul etmesini istiyorum.' ifadelerini kullandı

Katalonya'nın bir Avrupa sorunu olduğunu kaydeden Puigdemont, "Benden hiçbir zaman tehdit ve şantaj duymayacaksınız. Gerilimi artıracak değil azaltacak mesajlar vereceğim. Asla hepimiz aynı fikirde olmasak da birlikte yaşayacağız." ifadesini kullandı.Diktatör Franco'nun ölümünden sonra "İspanya'nın ekonomideki motorunun, modernleşmesinde ve istikrarındaki önemli faktörün Katalonya olduğunu" savunan Puigdemont, ancak merkezi hükümetin bu gerçeği görmezden geldiğini ileri sürdü.2010 yılında Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yeni özerklik statüsüne vurgu yapan Katalonya Başkanı, "Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra İspanyol devleti parmağını bile kıpırdatmadı, Katalanlar hayatta kalmalarının tek garantisini kendi devletini kurmak olarak gördüler." açıklamasında bulundu.

İSPANYA TEPKİ GÖSTERDİ

İspanya hükümeti, Puigdemont'un konuşmasını "üstü kapalı bağımsızlık ilanı" olarak yorumlayıp, "kabul edilemez" olduğunu savundu. İspanya resmi haber ajansı EFE, Puigdemont'un konuşmasının merkezi hükümet tarafından "yasa dışı ve hileli bir referandumu geçerliymiş gibi gösterme çabası" olarak görüldüğünü yazdı. İspanyol hükümeti kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, Puigdemont'un açıklamalarına karşı merkezi hükümetin yeni önlemler alacağı da iddia edildi.

Öte yandan Puigdemont'un İspanyol hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanını beklemeye aldığını açıklayan sözleri, Katalonya'daki muhalefet partileri tarafından sert dille eleştirildi. Puigdemont'un sözlerinin "bir bağımsızlık ilanı olmadığını" vurgulayan Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) lideri Miquel İceta ülkedeki mevcut belirsizliği sona erdirmek ve İspanya Anayasası'nda reform yapabilmek için erken yerel seçime gidilmesini talep etti. İceta, "Açıklayamadığınız bir bağımsızlığı beklemeye alamazsınız. 40 yıl öncesine (Franco dönemi) dönmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya'da iktidardaki Halk Partisi'nin Katalonya'daki kolunun lideri Xavier Garcia Albiol da konuşmasında "Hiçbir zaman Katalonya Cumhuriyeti devleti olmayacak çünkü hukuk devleti buna müsaade etmeyecek." dedi. Bu arada Katalonya Başkanı Puigdemont'un bağımsızlık ilan edeceği beklentisiyle yerel parlamento yakınlarında toplanan bağımsızlık yanlısı grupların hayal kırıklığına uğradıkları görüldü.