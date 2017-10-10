10/10/2017 18:08


İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referanduma gidiyor

iskoçya bağımsızlık

İskoçya Ulusal Partisi (SNP), Birleşik Krallık'tan ayrılmak için yeni bir referanduma gidiyor

SNP, bu yıl içerisinde yapılan seçimlerde Birleşik Krallık parlamentosunda İskoçya için ayrılan 56 sandalyenin 31'ini kazanmayı başarmıştı. İskoçya, 2014 yılında bir bağımsızlık referandumu yapmış, referandum sonrasında bölge Birleşik Krallık'a bağlı kalma kararı almıştı. Ancak Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öngören Brexit süreciyle birlikte İskoçya'da yeniden bağımsızlık talepleri gündeme gelmişti.


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