10/10/2017 17:20


Genç kızın güzellik isteği faciayla sonuçlandı

dudak vakası

Dudaklarının daha dolgun görünmesini isteyen 19 yaşındaki genç kız 24 saat içinde felaketi yaşadı

Jenner Lip Kit adı altında satışa çıkan; üç ruj ve bu rujlarla uyumlu üç dudak kalemini kullandığını iddia eden 19 yaşındaki Larissa Reynolds, ürünleri kullandıktan 24 sonra dudağının geldiği hali sosyal medya hesabından paylaştı.

Olayın ertesi günü19 yaşındaki genç kız, Kylie Jenner Lip Kit’in müşteri hizmetlerini aradı. Müşteri hizmetleri çalışanı, ürünlerinin her birinin dermatologlar tarafından test edildiğini, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledi ve Larissa Reynolds’a belki de yediği bir şeyin dokunmuş olduğunu söyledi. Ve Larissa’dan ürünün faturası ile birlikte doktor raporunu müşteri hizmetlerine iletmesini rica ettiler.

Larissa’nın yolladığı fatura dudağıyla ilgili gerçekleri ortaya döktü: Genç kızın şikayetçi olduğu ürünün, gerçek fiyatı 29$ dolardan satılan orjinali değil,  Facebook’tan 5 pound’a satılan sahtesi olduğu ortaya çıktı.

 

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