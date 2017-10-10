Las Vegas kurbanları Chicago'da anıldı

ABD'nin Las Vegas kentinde geçtiğimiz gün gerçekleşen ve 58 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kurbanları anıldı

"Chicago Anneleri" adlı topluluk tarafından organize edilen program yüzlerce kişinin katılımıyla Federal Plaza Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saldırıda ölenler için saygı duruşunda bulunulan ve dualar edilen programda duygulu anlar yaşandı.

Geri adım atmayacağız

Zaman zaman silahlanma karşıtı gösteriye dönüşen etkinlikte, "Silaha hayır" ve "Bir başkasını (silahlı saldırı) daha istemiyoruz" sloganları atıldı. "Senin silahların benim güvenliğimi sağlamaz", "Geri adım atmayacağız" ve "Toplumsal terör kanunlarla korunamaz" yazılı pankartlar da dikkati çekti.