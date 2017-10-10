10/10/2017 08:21


Kaliforniya'da felaket büyüyor ölü sayısı yükseldi

Kaliforniya yangın

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangın sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı vatandaşların kaybolduğu öğrenildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde çıkan ve hızla yayılarak bin 500 ev ve iş yerinde tahribata, 20 binden fazla kişinin de bölgeden tahliye edilmesine neden olan orman yangınları devam ediyor.Yangınlar nedeniyle üç yönetim bölgesinde acil durum ilan eden Kaliforniya Valisi Jerry Brown, 5 bölgede daha acil durum ilanına imza attı. Eyaletin 14 noktasında başlayan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edilen yönetim bölgeleri Butte, Lake, Mendocino, Napa, Nevada, Orange, Sonoma ve Yuba olarak sıralandı.İtfaiye yetkililerinin açıklamasına göre yangınlar yaklaşık 100 bin dönüm alanda etkili oldu.

Kaybolan vatandaşlar var

Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma Müdürü Ken Pimlott, konuyla ilgili açıklamasında, Sonoma, Napa ve Mendocino yönetim bölgelerinde 10 kişinin öldüğünü, birçok kişinin yaralandığını ve bazılarının da kaybolduğunu ifade etti.

Yangınlar eyaletin güneyinde de etkili oluyor

Kaliforniya'nın güneyinde bulunan Orange yönetim bölgesi içindeki Anaheim kentinde de yangın çıktı.Anaheim'in doğusunda yer alan Anaheim Hills bölgesinde yükselen alevler birçok evin kül olmasına yol açtı. Bölgede yaşayanlar ise tahliye edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak can ve mal kayıplarına neden olan yangınların çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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