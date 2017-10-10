10/10/2017 07:56


519 bine yakın Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı

arakanlı müslüman

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre Myanmar'da şiddetten kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 519 bine ulaştı

Bangladeş'e sığınanların sayısının 25 Ağustos'tan bu yana 519 bine ulaştığı kaydedilen açıklamada, BM tarafından talep edilen 434 milyon dolarlık yardımın henüz yüzde 24'ünün karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, önceki gün Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e ulaşmaya çalışan Rohinyalı Müslümanların bulunduğu teknenin Bangladeş kıyısında alabora olduğu ve çoğu çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiği de kaydedildi.

Toplam 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinde 60 civarında kişinin olduğu, her iki taraftaki sınır muhafızlarına yakalanma korkusu nedeniyle seyahatlerin gece karanlığında ve gizli gerçekleştiği, bunun da yaşamını yitirenlerin sayısını artırdığı vurgulandı.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivillerin sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve Budist çeteler tarafından yakılarak yok edildi.

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