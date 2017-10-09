09/10/2017 23:12


ABD Büyükelçisi 'Bu Türk vatandaşlara yönelik bir uygulama değil'

John Bass

ABD verdiği kararla Türkiye'ye yönelik vize başvurularını askıya aldı. ABD Büyükelçisi John Bass, konuyla ilgili açıklama yaptı

ABD Büyükelçisi John Bass, yaptığı açıklamada “Bu, Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı değildir. Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır. Geçerli vizenizin mevcut olması durumunda, ABD'ye hala seyahat edebilirsiniz. Türkiye dışında herhangi bir ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda vize başvurusu yapmak isterseniz, yapabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.


John Bass
ABD Büyükelçisi 'Bu Türk vatandaşlara yönelik bir uygulama değil'
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