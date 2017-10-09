09/10/2017 22:59


Kaliforniya'da felaket acil durum kararı alındı

Kaliforniya'da yangın

ABD'nin Kalifornia eyaletinde çıkan yangın geniş alana yayıldı. Felaketin ardından acil durum ilan edildi

Kaliforniya Valisi Jerry Brown, eyaletin kuzeyinde çıkan ve binden fazla evin tahrip olmasına ve birçok bölgede halkın tahliye edilmesine neden olan yangınlar nedeniyle "acil durum" ilan etti.Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde 8 yönetim bölgesinde etkili olan yangınlar dolayısıyla Vali Brown, Napa, Sonoma ve Yuba yönetim bölgeleri için "acil durum" kararı aldı.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresine göre, dün başlayan 14 ayrı yangında toplam bin 500 ev ve iş yeri tahrip olurken, yangın nedeniyle binlerce kişi de evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi.Tahliye edilen yerler arasında en az iki hastane ve çok sayıda yerleşim yeri de bulunuyor. San Francisco'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi de itfaiye ve diğer kurumların alarma geçmesini sağlayan kırsal alanda yangın çıkacağına ve büyük olasılıkla yayılabileceğine ilişkin "kırmızı bayrak uyarısı" yayınladı.


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