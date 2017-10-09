09/10/2017 07:47


Mesut Barzani 'Hiçbir güç referandum sonucunun iptalini düşünmesin'

Mesud Barzani

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumunun sonuçlarının iptal edilmesinin mümkün olmadığını ve hiçbir gücün buna karar veremeyeceğini açıkladı

IKBY Başkanı Barzani ile Irak Parlamento Başkanı Cuburi arasında gerçekleşen görüşmeden sonra yapılan açıklamada, görüşmede, Irak'taki siyasi gelişmelerin yanı sıra 25 Eylül günü IKBY'de gerçekleşen referandum ve yankılarının ele alındığı belirtildi. Öte yandan görüşmede, her iki tarafın da istikrar ve güvenliğin sağlanması, şiddetten uzak durulması ve tırmanan siyasi gerginliğin yatıştırılması konusuna vurgu yaptığı kaydedildi.

IKBY Başkanı Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hewrami ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Barzani'nin, Cuburi'ye "Referandumun iptal edilmesini düşünmeyin; çünkü bu, milletin kararıdır. Hiç kimse veya hiç bir güç, böyle bir karar veremez" dediğini söyledi. Hewrami, ayrıca Barzani'nin açık bir ajandayla belli bir süre içinde Bağdat'la diyaloğa hazır olduğunu, referandum sonrası dönem üzerinde Bağdat'la diyalog ve sabırla bir sonuca varmak istediklerini de söyledi. 


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